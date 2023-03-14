Apple уже тестирует новую колонку HomePod

Две недели назад появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшее время выпустить свою новую умную колонку. Сегодня инсайдер обновили данную информацию, заявив о том, что новая умная колонка будет представлена лишь в 2024 году. И главной особенностью данной колонки будет большой сенсорный дисплей, который позволит управлять элементами умной колонки без смартфона или планшета в руках. Например, пользователь сможет переключать треки или уменьшение громкость при помощи сенсорных элементов управления, также через дисплей можно будет запускать само приложение «Музыка» и прочий развлекательный контент. При этом инсайдеры считают, что стоимость такой колонки существенно вырастет, потому что сенсорный дисплей стоит денег.

И на самом деле это очень весомый момент, потому что ранее колонки компании Apple продавались достаточно хорошо именно из-за того, что за относительно низкую стоимость пользователь получает доступ к умной колонке с хорошим звучанием. Если же у пользователя возможности купить колонку за небольшую сумму денег больше не будет, то потенциальный покупатель просто посмотрит в сторону конкурентов, которые будут поставлять умные колонки без дисплея, но при этом позволят получить качественное звучание за меньшую сумму. Всё же большинство пользователей покупают умные колонки именно из-за звучания, а не за возможности управлять функциями данного устройства без наличия смартфона в кармане. У современного пользователя он и так есть.
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