Apple займется выпуском фильмов

Компания Apple собирается заняться съемкой художественных фильмов и поэтому она заключила соглашение с кинокомпанией A24. Однако условия соглашения пока что не раскрываются.

Планируется, что ближайший проект уже стартует в следующем году. В первое время A24 собирается показывать фильмы и телешоу бесплатно, для привлечения зрителей.Компания A24 работала с такими проектами, как "Эми", "Комната", "Лунный свет" и "Леди Берд", последний из которых завоевал премию "Оскар".