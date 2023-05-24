Apple заключила многолетний контракт с Broadcom

Вчера компания Apple объявила в официальном пресс-релизе о заключении многолетнего и многомиллиардного соглашения с компанией Broadcom. Стоит напомнить, что Broadcom — ведущая американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве радиочастотных компонентов. И в рамках нового партнёрского соглашения новые 5G-модемы и беспроводные компоненты будут производиться в США, что обеспечит тысячи рабочих мест в регионе. Глава Apple Тим Кук также отметил в пресс-релизе, что компания будет продолжать увеличивать инвестиции в США, что должно способствовать инновациям и созданию рабочих мест в стране. Это партнёрство является частью обязательств, которые Apple взяла на себя в 2021 году, чтобы вложить огромные 430 миллиардов долларов в американскую экономику на протяжении пяти лет.

По словам технологического гиганта, он не только идёт в ногу с достижением поставленной цели, но также напрямую вкладывает средства в различные американские проекты — в центры обработки данных, например. Эта новость немного сбила с толку аналитиков мобильного рынка, потому что ранее были новости о том, что Apple в конечном итоге откажется от продукции Qualcomm и Broadcom, готовя единый собственный пакет модулей беспроводной связи, который будет включать в себя Wi-Fi, Bluetooth и 5G. Видимо, создать собственные решения оказалось слишком сложно, так что производитель отказался от этой затеи и принял решение работать в партнёрстве с другим крупным производителем.