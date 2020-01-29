Atari откроет восемь игровых отелей в США

Разработчик игр Atari объявил о лицензионном соглашении с американским застройщиком недвижимости True North Studio и GSD group на строительство восьми отелей под брендом Atari в США.

Отели Atari будут включать эффекты полного погружения, в том числе с использованием дополненной и виртуальной реальности. Их снабдят такими удобствами, как "игровая площадка", современная студия киберспорта, рестораны и даже кинотеатр. Первый отель планируется открыть в 2020 году в Фениксе, штат Аризона, а другие ожидают строительства в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.