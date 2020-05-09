Аварийное вскрытие дверей: оперативные услуги в условиях форс-мажора

По статистике, каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивается с «дверными» проблемами, когда попасть в квартиру или дом не удается, даже имея на руках ключи. Эти проблемы, как правило, случаются внезапно, в самый неподходящий момент – когда вы спешите на важное совещание, вернулись домой посреди ночи или пришли уставший после работы с пакетом продуктов.

На выручку в подобных ситуациях приходят сервисы, которые осуществляют срочное вскрытие замков в любом районе Москвы и других городов. Они принимают заявки 24 часа в сутки и без выходных, открывая двери в течение 30-60 минут в зависимости от адреса заказа и сложности поставленной задачи.

Какие форс-мажоры с дверями и замками бывают

Первый – это поломка замка из-за износа механических частей, брака на заводе производителя, грубой эксплуатации или из-за отсутствия ухода. Иногда скорую поломку реально предугадать, наблюдая, как замок постепенно начинает работать не так, как нужно. Иногда поломка случается внезапно, оставляя вас внутри или снаружи квартиры в недоумении и легком шоке.

Второй форс-мажор – это потеря ключей. К сожалению, это случается гораздо чаще, чем вы думаете. К тому же, не стоит исключать, что ключи вытаскивают из карманов и сумок злоумышленники, которые планируют обчистить вашу собственность.

Третий – повреждение замка или двери, вызванное неудачным взломом или актом вандализма. Посторонние предметы в замочной скважине, сломанный запорный механизм, выстоявшая, но просевшая дверь – все это не позволит вам попасть домой, даже если у вас в руках будет нужный набор ключей.

Какие двери и замки вскрывают специалисты

Чаще всего мастерам коммерческих сервисов поступают заявки на вскрытие дверей в квартиры или дома – металлических, деревянных, входных, балконных и межкомнатных. Распространенные причины мы назвали выше. Однако на этом перечень их услуг не заканчивается.

Некоторые аварийные службы также вскрывают гаражи и офисы, у них в штате есть люди, которые специализируются на вскрытие автомобильных замков. При желании мастер выполнит вскрытие сейфа без повреждения.

Если говорить о типах вскрываемых замков, то теоретически специалист может вскрыть любой механизм. Меняется только стоимость услуги, время, которое понадобится на открытие двери, а также перечень работ – от взлома отмычками до поэтапного разбора двери с демонтажем всего замка.