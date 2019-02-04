Автоматическая хлебопечь Wilkinson Baking BreadBot

Без труда выпекайте большое количество хлеба с помощью автоматической хлебопечки Wilkinson Baking BreadBot.

Эта машина площадью 2 квадратных метра выпекает свежий хлеб без консервантов прямо перед вами. Разработанный для того, чтобы смешивать, формовать, проверять, выпекать и охлаждать хлеб самостоятельно, BreadBot производит десять буханок хлеба в час. Точно так же он может сделать большинство видов хлеба, которые используют сухие ингредиенты, в том числе пшеницу, белый, цельнозерновой, закваску, овес. Весь процесс занимает 90 минут. Работая в течение всего рабочего дня, BreadBot способен производить 235 батонов каждые 24 часа. Для того, чтобы автоматизированная машина работала на полную мощность, ей требуется около тридцати минут для ежедневной уборки.