Автоматические жалюзи FYRTUR от компании IKEA

IKEA пополняет свою коллекцию продуктов для умного дома, представляя линейку интеллектуальных жалюзи FYRTUR для окон, дополняя их ассортиментом интеллектуальных осветительных приборов.

Американские магазины получат модель FYRTUR, это набор беспроводных затемненных жалюзи с батарейным питанием, которые будут работать с Alexa, HomeKit и Google Assistant. Батарея жалюзи является перезаряжаемой, в комплект поставки входят как зарядное устройство, так и пульт дистанционного управления. Стоимость жалюзи будет составлять от 137 долларов.