Baidu выпустила умное фитнес-зеркало Smart Fitness Mirror

Китайский гигант поисковых систем Baidu для Китая - выпустила умное фитнес-зеркало Smart Fitness Mirror.

Smart Fitness Mirror - это умный большой экран размером с зеркало в полный рост. По сути, в выключенном состоянии гаджет ничем не отличается от обычного зеркала в полный рост. Однако при его включении загорается 43-дюймовый IPS-экран, встроенный под зеркало. Кроме того, на экране появляется виртуальный тренер с искусственным интеллектом, который в режиме реального времени проводит пользователя по различным режимам фитнеса, как тренер по фитнесу.

Зеркало поставляется с возможностью подключения к сети LTE. Что касается технических характеристик, интеллектуальное фитнес-зеркало оснащено настраиваемым широким динамическим датчиком, который улучшает качество изображения на 40% в условиях низкой освещенности и поддерживает сверхширокоугольный угол 144 °. Зеркало также может записывать изображения 2K со скоростью 60 кадров в секунду и легко фиксирует большие движения во время упражнений.

Устройство имеет встроенный восьмиядерный AI-процессор с вычислительной мощностью 3 Tops, который может точно фиксировать действия и выполнять коррекцию движения. Умное фитнес-зеркало также может распознавать движения человеческого тела, тем самым определяя, правильность движений.