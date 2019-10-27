Ballistix Elite устанавливает новый рекорд разгона DDR4

Новый рекорд разгона DDR4 был установлен командой оверклокеров. Предыдущий рекорд принадлежит компании G.SKILL.

Для достижения рекордных частот, а именно 6024 МГц, была использована новая материнская плата Asus X570 ROG Crosshair VIII Impact с процессором AMD Ryzen 5 3600X и 8 ГБ Ballistix Elite с частотами 4000 МГц. Охлаждалась память жидким азотом (LN2).

Это не первый случай когда чипы Micron с Ballistix устанавливают рекорд, это значит что есть конкуренция со стороны производителей, и память постоянно совершенствуется.