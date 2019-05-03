Барак и Мишель Обама снимут кино про Трампа для Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель представили список совместных проектов, которые будут запущены в производство их продюсерской компанией Higher Ground Productions совместно с Netflix.

Когда начнутся съёмки, пока неизвестно.Когда начнутся съёмки, пока неизвестно. Среди них был анонсирован многосерийный фильм по книге «Пятый риск» Майкла Льюиса, которая посвящена переходу власти от Обамы к Трампу. Также в списке значатся биографическая лента о писателе Фредерике Дугласе, сериал о нью-йоркской моде после Второй мировой войны, фильм о движении за права инвалидов и ещё несколько проектов.