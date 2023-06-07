Батарею Apple Vision Pro специально сделали очень небольшой

Первые пользователи гарнитуры Apple Vision Pro, наверное, назовут её революционным продуктом, но другие могут не простить факт того, что она работает всего два часа с внешним аккумулятором. Похоже, Apple решила делать внешнюю батарею весьма слабой в плане ёмкости, что подразумевает, что потребители должны потратить дополнительные средства, если хотят продлить время работы. То есть компания специально выпустила внешний батарейный блок малой ёмкости, дабы пользователи покупали три-четыре аккумулятора за раз. Например, инсайдеры, которые уже попробовали новое устройство, уверяют, что ёмкость батареи Apple Vision Pro составляет всего 6500 мАч.

Если эта информация подтвердится, Apple, вероятно, специально использовала меньший аккумулятор, чтобы снизить вес, поскольку батарея будет находиться в руке пользователя или в его кармане — никто не хочет таскать огромный кирпич в этом случае. Даже с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч пользователи сразу заметят толщину и массу блока абатери, поэтому, хотя время работы с гарнитурой увеличится, дополнительный вес негативно скажется на их опыте использования. Цель Apple использовать меньший аккумулятор также может быть связана с тем, чтобы вынудить клиентов дополнительно приобретать множество аккумуляторов, открывая для компании ещё один источник дохода. Впрочем, с учётом цены Apple Vision Pro в 3500 долларов, компания и так будет зарабатывать на продаже шлема внушительные средства.