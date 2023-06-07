Батарею Apple Vision Pro специально сделали очень небольшой

Если эта информация подтвердится, Apple, вероятно, специально использовала меньший аккумулятор, чтобы снизить вес, поскольку батарея будет находиться в руке пользователя или в его кармане — никто не хочет таскать огромный кирпич в этом случае. Даже с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч пользователи сразу заметят толщину и массу блока абатери, поэтому, хотя время работы с гарнитурой увеличится, дополнительный вес негативно скажется на их опыте использования. Цель Apple использовать меньший аккумулятор также может быть связана с тем, чтобы вынудить клиентов дополнительно приобретать множество аккумуляторов, открывая для компании ещё один источник дохода. Впрочем, с учётом цены Apple Vision Pro в 3500 долларов, компания и так будет зарабатывать на продаже шлема внушительные средства.