Беговая дорожка WalkingPad A1 Treadmill

Режимы работы модели не предусматривают марафонского бега. Но на максимальной скорости можно заниматься спортивной ходьбой — для неподготовленного пользователя меньше риск свалиться с одышкой после первой же пробежки. Синхронизировать спортивные достижения поможет смартфон с фирменным приложением, а запуск дорожки и управление ее скоростью производятся с помощью компактного пульта.На компактном тренажёре, в отличие от громоздких аналогов, нет крупного табло и поручней. Он не занимает много места даже в небольшой квартире. Размеры Walking Pad A1 Treadmill в сложенном виде — всего 0,44 м2. Устройство можно без труда сложить в багажник и взять с собой на дачу, а перемещение спортинвентаря по полу облегчают встроенные колесики.Стоимость новинки составит 400 долларов.