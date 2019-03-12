BenQ представила проектор CinePrime W2700 4K

BenQ представила новый 4K-проектор CinePrime W2700 будет доступен со второго квартала этого года.

BenQ ссылается на покрытие DCI-P3 на 95% с использованием своей технологии CinematicColor, что превышает 81%, обещанный для W11000H. Он также поддерживает форматы HDR10 и HLG и использует фирменное тональное отображение и динамическую диафрагму для улучшения контраста. W2700 также откалиброван на заводе и поставляется с предустановленными дневным и ночным режимами ISF.

Проектор отличается стильным дизайном, имеет компактный корпус и небольшой вес, что делает ее удобной при установке. W2700 оснащен двумя портами HDMI с поддержкой HDMI 2.0b и HDCP 2.2. Поддерживается воспроизведение со скоростью 24 кадра в секунду. Новая система компенсации движения Motion Enhancer поможет сделать просмотр спортивных состязаний и игр более приятным. Также на борту есть два порта USB Type-A и два стерео динамика 5 Вт. И да, W2700 совместим с 3D-контентом до 1080p, но вам нужно приобрести собственные 3D-очки. Рекомендованная розничная цена $ 2 699.