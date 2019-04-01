Беспилотный дрон с дробовиком от российских исследователей

Российский оборонный подрядчик запатентовал беспилотный дрон, который использует дробовик, для уничтожения других беспилотников на запрещенных территориях.

Он получен от российского оборонного подрядчика, который производит ракету "земля-воздух" С-400 "Триумф", которая вызвала раскол между Турцией и США. Беспилотный дрон может пролететь 40 минут на одном заряде, на борту у него установлен автоматический дробовик Вепрь-12 с магазином из 10 патронов. Дрон был построен "Студенческим конструкторским бюро авиационного моделирования" при Московском авиационном институте "Алмаз-Антей". Оператор использует прямую видеосвязь, чтобы управлять дроном и нацеливать оружие на вражеский объект. Ружье было выбрано по принципу охоты на уток: широкий рисунок рассеивания облегчает попадание в цель.