Бесплатная конференция Adobe MAX доступна для регистрации

Из-за пандемии Covid-19 все технологические компании перенесли свои презентации и конференции в онлайн. Adobe не является исключением, и компания объявила, что в этом году Adobe MAX будет проходить онлайн с 20 по 22 октября 2020 года.

Регистрация на Adobe MAX 2020 открыта и любой желающий может бесплатно присоединиться в конференцию по творчеству. Для регистрации вам понадобится Adobe ID, который у вас уже должен быть, если вы используете Creative Cloud. Регистрация проходит на официальном сайте компании Abode.com.

В этом году в Adobe MAX будет более 350 сессий, в которых примут участие более 250 экспертов, творческих суперзвезд и создателей, включая известного фотографа-портретиста Энни Лейбовиц и актера-режиссера Киану Ривза.