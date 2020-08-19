Бесплатная конференция Adobe MAX доступна для регистрации

Регистрация на Adobe MAX 2020 открыта и любой желающий может бесплатно присоединиться в конференцию по творчеству. Для регистрации вам понадобится Adobe ID, который у вас уже должен быть, если вы используете Creative Cloud. Регистрация проходит на официальном сайте компании Abode.com.
В этом году в Adobe MAX будет более 350 сессий, в которых примут участие более 250 экспертов, творческих суперзвезд и создателей, включая известного фотографа-портретиста Энни Лейбовиц и актера-режиссера Киану Ривза.