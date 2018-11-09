Беспроводная VR гарнитура от HTC

HTC анонсировала Vive Focus - свою первую автономную гарнитуру VR - год назад, но все это время она была доступна только в Китае, а теперь Vive Focus выходит на глобальную арену.

Эта гарнитура будет доступна в 37 странах и будет стоить 600 долларов. Также вместе с гарнитурой будет доступна Vive Focus Advantage стоимость которой составляет 750 долларов, эта программа даст вам специализированную профессиональную поддержку которая направлена ​​на бизнес. Vive Focus работает на Snapdragon 835. Экран AMOLED с разрешением 2,880 x 1,600. Этот экран предлагает 110° поле зрения, как и профессиональный Vive Pro. Также в Vive Focus встроены динамики и большой аккумулятор, которого хватит до 3 часов непрерывного беспроволочного виртуального пользования. Гарнитура оснащена Vive Wave VR SDK, которая позволяет сохранять содержимое в магазине Vive Port.