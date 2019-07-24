Беспроводная и водонепроницаемая видеокамера Arlo Ultra

Arlo официально запускает свою флагманскую беспроводную камеру видеонаблюдения Arlo Ultra. Она полностью беспроводная и водонепроницаемая, что дает пользователям свободу размещения.

8-мегапиксельный сенсор может записывать кадры с разрешением до 4K с 12-кратным цифровым зумом. Он также имеет широкий угол обзора в 180 градусов и функцию автоматического отслеживания и масштабирования. Arlo Ultra оснащена ночным видением благодаря мощным инфракрасным светодиодам. Камера также имеет ультра-яркий встроенный прожектор, который активируется при движении.

Приложение Arlo отправляет уведомления, видеосъемку в режиме реального времени и обладает функцей дистанционного управления, чтобы вы могли удаленно подать сигнал тревоги или быстро набрать полицию.

Аккумуляторная батарея обеспечивает от 3 до 6 месяцев автономной работы. Arlo также продает внешние зарядные кабели, если вы хотите избежать периодической зарядки аккумулятора.

В комплекте есть магнитные настенные крепления, солнечные зарядные панели и дополнительные аккумуляторные батареи. Новинка продается по ориентировочной цене в $ 400.