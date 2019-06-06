Беспроводной Bluetooth термометр - ECPIN

ECPIN - это беспроводной пищевой термометр, который позволяет домашним шеф-поварам в реальном времени получать информацию о состоянии мяса и обеспечить идеальный результат каждый раз.

Просто вставьте ECPIN в сырое мясо, выберите желаемый способ приготовления и вкус в приложении, и пусть духовка и ECPIN сделают все остальное за вас. Данные в реальном времени передаются на ваш телефон, где вы можете отслеживать, анализировать и понимать состояние вашего шедевра.

ECPIN проработает 4 часа после всего 2 минут зарядки. Беспроводной пищевой термометр является водостойким и устойчив к высокой температуре. Он подключается к приложению ECTherm через Bluetooth, что означает, что вы можете оставаться за столом для вечеринки, даже когда ваш бифштекс готовится на заднем дворе. ECPIN уже доступен для покупки за $ 70.