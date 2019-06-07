Беспроводной датчик влажности почвы - Verdmo

Садоводы могут быть заинтересованы в новом беспроводном датчике влажности почвы под названием Verdmo. Устройство использует три датчика, которые работают вместе, чтобы измерить содержание воды в почве, а также температуру.

Оно поддерживает беспроводную связь с приложением для iOS и Android, поэтому вы всегда можете следить за своим газоном и цветами, где бы вы ни находились. Вы также получите уведомление, когда ваши растения будут испытывать жажду.

Приложение способно управлять несколькими Verdmo, если вы хотите отследить состояние различных участков вашего сада. Он прост в использовании и установке. Добавьте батарейки АА, загрузите приложение и подключите его к Wi-Fi. Verdmo уже доступен для покупки за $ 75.