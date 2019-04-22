Беспроводной дешевый утюг с функцией отпаривания от Xiaomi

В сектор домашней автоматизации Xiaomi добавлен новый элемент - беспроводной утюг Mi Cordless Steam Iron. Он заряжается от специальной станции и стоит всего $30. Утюг имеет мощность 2000 Вт, функцию отпаривания, ионное покрытие, несколько режимов работы и максимальную температуру нагрева 200°C. Внутри есть резервуар объемом 280 мл.

Прилагается специальная подставка для зарядки с блокировкой, которая препятствует падению устройства. После снятия утюга с подставки у Вас есть примерно 2 минуты для поддержания тепла, а после охлаждения просто поставьте его на подставку на 35 секунд, чтобы зарядить.