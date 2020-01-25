Бывший агент 007 снова в деле!

2020-01-25, Автор - Ramil; Продукт - Не время умирать (No Time to Die); [95]
В 25-ом фильме фильме бондианы Джеймс Бонд оставил службу в МИ-6 и отправился отдыхать на Ямайку. Насладиться жизнью, солнцем и женщинами. Но его находит старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер и просит о помощи. На него возлагается огромная миссия по спасению ученого, которого похитил злодей по имени Сафин.
Режиссер фильма Кэри Фукунага. В главных ролях снимались Ана де Армас, Дэниэл Крэйг, Рами Малек. Бюджет фильма составляет 250 миллионов долларов.

Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года. В России фильм выйдет в прокат 9 апреля 2020 года.

Комментарии и отзывы Не время умирать (No Time to Die)
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