Бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов"

2019-04-28, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Кино; [71]
Не только "Звездные войны" могут похвалиться экзотическими камео. Как выяснилось, бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн снялся в эпизоде второй серии финального сезона "Игры престолов".

Персонаж Коэна безымянен и не имеет сюжетной линии: названный изобразил одного из потенциальных защитников Винтерфелла, получившего свою порцию пищевого варева.

Данную информацию рассекретил Twitter разведуправления. Пояснив, что путешествовать по миру - одна из привилегий сотрудников ЦРУ. Которая, как видим, иногда распространяется чуть дальше и шире.


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