Не только "Звездные войны" могут похвалиться экзотическими камео. Как выяснилось, бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн снялся в эпизоде второй серии финального сезона "Игры престолов".

Персонаж Коэна безымянен и не имеет сюжетной линии: названный изобразил одного из потенциальных защитников Винтерфелла, получившего свою порцию пищевого варева.

Данную информацию рассекретил Twitter разведуправления. Пояснив, что путешествовать по миру - одна из привилегий сотрудников ЦРУ. Которая, как видим, иногда распространяется чуть дальше и шире.