Blaupunkt SBWL-02 Soundbar с беспроводным сабвуфером

2019-08-10, Автор - Adelia; Продукт - Blaupunkt SBWL-02 Soundbar; [40]
Популярным вариантом в последней категории является звуковая панель, и такие бренды, как Blaupunkt, выпускают доступные звуковые панели в Индии.

Последним запуском Blaupunkt является звуковая панель SBWL-02, которая поставляется с беспроводным сабвуфером и продается по рупии. 9,990 в Индии. Звуковая панель Blaupunkt SBWL-02 первоначально поступит в продажу на Amazon India.

Последним запуском Blaupunkt является звуковая панель SBWL-02, которая поставляется с беспроводным сабвуфером и продается по рупии. 9,990 в Индии. Звуковая панель Blaupunkt SBWL-02 первоначально поступит в продажу на Amazon India.

Звуковая панель также имеет пульт дистанционного управления, включенный в комплект, а ручное управление находится на одном конце панели динамика Blaupunkt SBWL-02. Устройство дополнительно поддерживает обработку звука Dolby Digital, и весь пакет весит около 8 кг.

Blaupunkt SBWL-02 является преемником Blaupunkt SBWL-01 , который был запущен ранее в этом году и имеет мощность 200 Вт. Blaupunkt также предлагает широкий ассортимент телевизоров и аудиопродукции, доступных в Индии по доступным ценам.


Комментарии и отзывы Blaupunkt SBWL-02 Soundbar
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