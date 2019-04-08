Bonphul Air Products запускает новую серию очистителей воздуха Astria

Компания Bonphul Air Products представляет новую серию очистителей воздуха под торговой маркой Astria.

Astria F520 сочетает в себе самые мощные вентиляторы, обеспечивающие наибольшую зону покрытия, с максимальными уровнями фильтрации. Это энергоэффективный очиститель воздуха, который потребляет всего 8 Вт, когда он работает на низкой мощности и всего 90 Вт, когда он достигает своего пика. Очиститель имеет максимальную скорость подачи чистого воздуха 520 м3 / ч.

Astria W60 - единственный в своем роде продукт - компактный настенный очиститель воздуха с максимальными слоями фильтрации. Он предназначен для использования в одной небольшой комнате. Оба устройства Astria укомплектованы четырьмя различными типами фильтров сжатые в один цилиндр. Это гарантирует, что одна машина может позаботиться о многих аспектах загрязнения воздуха, таких как видимые частицы пыли, очень мелкие невидимые частицы пыли, неприятный запах и вредные газы. Также они оснащены световыми индикаторами и пультом дистанционного управления.