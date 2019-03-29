Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle

Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.

По данным компании, коробки весят около 5 кг каждая, но роботы могут выдержать вес до 15 кг. Трудно сказать, действительно ли они подходят для этой работы, даже с компьютерным зрением и показанным хитрым противовесом, работа в реальной среде с потенциальными препятствиями может быть более сложной. Тем не менее, по видео можно понять, что быстрое и уверенное движение является напоминанием о том, что роботы развиваются.