Бот-доставщик SameDay от компании FedEx

Компания FedEx объявила, что работает над ботом SameDay, небольшим транспортным средством, которое может самостоятельно передвигаться по тротуарам и обочинам, помогая ритейлерам осуществлять доставку в тот же день.

Бот разрабатывается с использованием той же технологии, что и мобильное устройство iBot, и будет оснащен технологией безопасности для пешеходов, несколькими камерами, LiDAR и машинным обучением, чтобы помочь ему обнаружить препятствия и избежать их, а также ориентироваться на неровных поверхностях. Испытания начнутся этим летом во многих областях, включая Мемфис, Теннесси, а также между офисами FedEx. Для первоначального тестирования у компании уже есть такие добровольцы как: AutoZone, Pizza Hut, Target и Walmart.