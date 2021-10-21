CORSAIR представляет новые настраиваемые водяные блоки ЦП, совместимые с LGA1700

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов для геймеров, разработчиков и сборщиков ПК, сегодня анонсировала новое поколение производительных водяных блоков пользовательского охлаждения ЦП PRO в отмеченной наградами серии Hydro X: XC5 RGB PRO и XC7 RGB PRO. Эти новые водоблоки, оснащенные более чем 110 высокоэффективными пластинами микроохлаждения и инновационной конструкцией с четырьмя разделенными потоками, обеспечивают необычайное охлаждение в сочетании с яркой RGB-подсветкой в ​​самом центре вашего контура. Благодаря совместимости со всем диапазоном современных процессоров Intel и AMD, включая предстоящий разъем Intel LGA 1700, серия Hydro X обеспечивает охлаждение, необходимое для того, чтобы ваша следующая потрясающая сборка ПК работала в полной мере.

Благодаря новым прецизионно обработанным медным холодным пластинам и конструкции с четырьмя разделениями потока с несколькими входными каналами, XC5 RGB PRO и XC7 RGB PRO достигают фантастической эффективности охлаждения, до 4 ° C ниже, чем их аналоги предыдущего поколения. Их прочная конструкция с усиленными стандартными резьбами G1 / 4 "обеспечит оптимальную работу вашего процессора на долгие годы.

XC5 RGB PRO светится 16 светодиодами RGB, настраиваемыми для восьми зон освещения, и прочной верхней частью для изысканного и минималистичного внешнего вида. Освещением RGB можно управлять и синхронизировать на всех CORSAIR iCUE-совместимых устройствах RGB с помощью контроллера CORSAIR iCUE (продается отдельно) и программного обеспечения iCUE или управлять с помощью совместимых материнских плат с помощью прилагаемого кабеля адаптера ARGB на 5 В. XC5 RGB PRO доступен с кронштейнами Intel или AMD для легкой установки на LGA (1700, 1200, 115X) или Socket AM4 соответственно.

XC7 RGB PRO предлагает новые возможности благодаря никелированным медным охлаждающим пластинам и прозрачной проточной камере, чтобы еще больше продемонстрировать вашу охлаждающую жидкость и освещение, в дополнение к 110 высокоэффективным ребрам охлаждения с микроохлаждением и конструкции с разделением потока на четыре части. Его 16 светодиодов RGB имеют индивидуальную адресацию для создания еще более сложных световых эффектов. XC7 RGB PRO включает кронштейны для установки как Intel LGA (1700, 1200, 115X), так и AMD Socket AM4.