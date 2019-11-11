CORSAIR расширяет линейку игровых кресел

Corsair вышла за пределы игровой периферии и компонентов, выпустив собственную линейку игровых. T3 RUSH поставляется с контурной спинкой, а также дышащей мягкой тканью, регулируемыми подлокотниками, прочной стальной рамой и несколькими вариантами цвета на выбор: древесный уголь, серый и белый. Подлокотники имеют четыре направления.

Corsair использует воздухопроницаемую ткань для своих стульев. Спинка стула имеет угол наклона 180 °, от полностью вертикального к плоскому. Цена в Европе составляет 279 евро.