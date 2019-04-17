Candy расширяет линейку микроволновых печей COOK-inAPP

Candy объявляет о расширении линейки популярных в России микроволновых печей COOK-inAPP с приложением Candy simply-Fi. Теперь российским покупателям доступны модели объемом 25 и 30 литров, включая модели с конвекцией, а также 20-литровая модель в вишневом корпусе.

Сandy CMXG20DR (38000257) – 20-литровая модель с грилем в вишневом цвете;

Сandy CMXG 25DCW (38000244) – 25-литровая модель с грилем в белом цвете;

Сandy CMXG 25DCS (38000245) – 25-литровая модель с грилем в серебристом цвете;

Сandy CMXG 25DCB (38000247) – 25-литровая модель с грилем в черном цвете;

Сandy CMXC 25DCS (38000248) – 25-литровая модель с грилем и конвекцией в серебристом цвете;

Сandy CMXW 30DS (38000249) – базовая 30-литровая модель в серебристом цвете;

Сandy CMXG 30DS (38000250) – 30-литровая модель с грилем в серебристом цвете;

Сandy CMXC 30DCS (38000251) – 30-литровая модель с грилем (двойная решетка) и конвекцией в серебристом цвете.

Семейство микроволновых печей Candy COOK-inAPP пополнилось следующими моделями: