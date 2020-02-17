Castlevania готовит 3 сезон

Castlevania завоевала репутацию благодаря видеоигре. Разработчики решили снять сериал по игре и у них это получилось. Сериал оставил только положительные отзывы.

Третий сезон сериала Castlevania появиться на платформе Netflix 5 марта 2020 года. По сюжету, Белмонт и Сифа поселяются в новой деревне. В по мере их пребывания происходят странные вещи. Оказывается, деревня скрывает множество тайн и секретов, которые им нужно разгадать.

Трейлер нам показывает чего ждать в третьем сезоне. Помимо Castlevania, продюсер Ади Шанкар работает над новым анимационным сериалом на основе Devil May Cry.