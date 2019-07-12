Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фильм стал лидером российского проката

2019-07-12, Автор - Эдуард Иванов; [140]
Грандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм франшизы вновь выбился в лидеры проката. Конечно, продолжение истории о «дружелюбном соседе» не может тягаться по эпичности и размаху с «Мстителями: Финал», но здесь и не стояло подобной задачи: в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» на первый план выходят внутренние подростковые переживания и сомнения главного героя, а вся супергероика отходит на задний план.

Мстители спасли Вселенную, остановив безумного титана, но не все вышло так гладко, как хотелось бы. Воскрешенная половина населения Земли испытывает явные трудности с адаптацией: за прошедшие пять лет другие люди поселились в их домах, их должности заняли другие, да и бывшие раньше одногодками, теперь имеют разницу в возрасте, что особенно заметно на подростках, коим и является Питер Паркер (Том Холланд). Кроме того, скоро выяснилось, что как таковой проект «Мстители» перестал существовать ввиду отсутствия личного состава: часть героев погибла, часть улетела в далекий космос. В итоге, Паучок остается чуть ли не единственным защитником планеты. В нагрузку, Тони Старк завещал ему ключ к системе управления орбитальной защиты и боевыми дронами.

В это время, у нашего героя на уме лишь страдания по безвременно ушедшему наставнику, заменившему ему отца, да завоевание сердца Мэри Джейн. Её роль исполнила темнокожая актриса и модель Зендая Коулман. Да, по-прежнему продолжается «перекрашивание» любимых нами персонажей. Из недавнего можно вспомнить чернокожего Щелкунчика, а вскоре нас ждет и Русалочка-негритянка. Кроме того, персонаж заметно моложе, чем мы привыкли видеть. В итоге Мэри Джейн из нового фильма совершенно непохожа на себя из комиксов или мультсериала, что вызывает ужасный диссонанс.

Конечно, никто просто так не даст Паркеру заняться своими внутренними проблемами и позволит насладится путешествием по Европе: чудовищные элементали терроризируют города, и мир вновь ждет героя. Причем, соперник в этот раз настолько суровый, что, кажется, в одиночку Пауку точно не выстоять. Помощь приходит откуда не ждали: таинственный Мистерио (Джейк Джилленхол) из другого изменения побеждает ужасающих созданий, за что получает респект от Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и боевых дронов от Паркера, которому Мистерио явно напоминает новую реинкарнацию Железного человека. Однако всем, кто хотя бы поверхностно знаком со вселенной Человека-паука сразу становится понятно, что с новым героем определенно что-то не так.

Особых откровений от актерской игры ждать не приходится, но все играют в силу своих возможностей. Выделяется на общем фоне лишь Джилленхол: персонаж в его исполнении получился настолько харизматичный, что явно перетягивает внимание зрителя на себя, заставляя сопереживать персонажу. Фильм наполнен юмором: комичные ситуации показывают чуть ли не чаще, чем экшен-сцены, в этом смысле можно провести параллели с картиной «Тор: Рагнарек». Понравилось и то, что заглавный персонаж далеко не столь всемогущий, как его коллеги-мстители, и большинстве ситуаций он оказывается в проигравших. Этот момент сближает фильм с реальным миром. У «Человек паук: Возвращение домой» были явные проблемы с графикой, в сиквеле этот момент «подтянули», и теперь картинка не уступает тем же «Мстителям».

«Человек-паук: Вдали от дома» - это очередной фильм о взрослении и становлении супергероя. В картине затрагиваются вопросы первой подростковой любви и поиске себя, жизненных приоритетах и преодолении кризиса веры в собственные силы. При этом, остается достаточно экранного времени и для экшена с прекрасными спецэффектами. Получилось красиво, смешно и даже местами трогательно. Рекомендовано к просмотру всем поклонникам Marvel вообще и Человека-паука в частности. И, конечно, не забудьте про сцены после титров: здесь их будет две, и они приоткроют сюжеты следующих фильмов.
Автор: Артем Костенко

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