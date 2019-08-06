Человекоподобный робот «Фёдор»

Робот разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». Впервые выставочный образец машины был создан в 2018 году для ВДНХ.На время миссии подвижность робота будет ограничена во избежание случайной поломки оборудования. В частности, разработчики введут ограничения по рывку при работе с оператором и активируют специальные программные алгоритмы«Фёдор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот с элементами искусственного интеллекта, разработанный по заказу МЧС. 22 августа он отправится на МКС и проведёт в космосе 14 дней, выполняя поставленные задачи под управлением космонавта Александра Скворцова. ИИ-алгоритмы «Фёдора» в комбинации с функцией голосового помощника позволяют ему поддерживать беседу с людьми и даже шутить.