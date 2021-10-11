Чемодан Targus EcoSmart из переработанных бутылок

В этом месяце компания Targus представила свою новую линейку чемоданов EcoSmart, состоящую из расширяемых туристических рюкзаков, сделанных из перерабатываемых бутылок. В Mobile Tech Traveler EcoSmart Рюкзаки от Targus были созданы для обеспечения комфортной переноски и превосходную защиту для ваших устройств во время путешествия. Рюкзак Mobile Tech Traveller XL EcoSmart изготовлен из 37 бутылок, с двумя основными отделениями, включая специальное отделение для ноутбука с системой защиты ремня SafePort® для защиты ноутбука размером до 15,6 дюймов от падений или ударов. Он расстегивается для удобной загрузки и разгрузки, имеет ручки для переноски сверху и сбоку, эргономичные плечевые ремни, мягкую сетчатую спинку для максимального комфорта при переноске и для дополнительного удобства есть скрытый карман для бутылки с водой.

Рюкзак на колесиках Mobile Tech Traveler EcoSmart - это сумка-трансформер с такими же характеристиками, как и рюкзак XL, изготовлен из 35 бутылок. Он легко трансформируется из рюкзака в бесшумную сумку на колесиках, что делает его идеальным компаньоном во время путешествий. Его конструкция в виде раскладушки позволяет легко упаковать вещи. Он также имеет ручки для переноски сверху и сбоку и эргономичные плечевые ремни для удобной переноски.