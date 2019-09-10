Что лучше тумба с двойной раковиной или с одной широкой?

2019-09-10, Автор - Эдуард Иванов; [65]

Выбирая мебель для ванной комнаты, большинство людей старается подобрать максимально эффектный и комфортный вариант, способный не только улучшить внешний вид пространства, но и создать дополнительное удобство при использовании. Современное производство мебели и аксессуаров для ванных просто поражает своими масштабами и многочисленным ассортиментом предложений, среди которых тумбочки с умывальником.

Тумбы с большой раковиной

О том, какую тумбу лучше купить – с одинарной или двойной раковиной – читайте ниже. Эксперты компании Купатика постарались выделить наиболее весомые особенности, которые помогут определиться с выбором в магазине! Приятного ознакомления!

Содержание:

  1. Какую модель лучше выбрать: одинарную или двойную
  2. Достоинства и недостатки двойных раковин
  3. Достоинства и недостатки больших раковин
  4. Заключение

Какую модель лучше выбрать: одинарную или двойную

Европейские и отечественные производители демонстрируют многообразие форм и размеров, заставляющее задуматься о выборе лучшей модели, идеально вписывающейся в интерьер. Для того чтобы разобраться во всём досконально, рассмотрим преимущества и недостатки приобретения одинарной (120см.) и двойной (120см.) раковины.

Достоинства и недостатки двойных раковин

Двойная раковина представляет собой сложную систему, включающую в себя по два смесителя, донных клапана и сифона. Как и каждая конструкция, имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учесть при покупке модели. Давайте выделим основные «плюсы» и «минусы» установки двойных моделей!

Преимущества:

  • Большое пространство для осуществления гигиенических процедур. Позволяет избежать конфликтных ситуаций с домочадцами во время сбора на работу, учёбу или на прогулку. В любое время ваша вторая половинка или любой другой близкий человек может прихорашиваться, пока вы будете в спешке собираться возле второго умывальника.
  • Абстрагирование от инфекционных заболеваний. Грипп или любая другая инфекционная болезнь, связанная с иммунитетом, позволит изолировать родных, минимизировав риск заражения из-за применения одной раковины. На западе многие семьи устанавливают отдельные модели для детей и взрослых. Это позволяет уменьшить вероятность передачи болезни от ребёнка к взрослому и наоборот.
  • Возможность получения личного пространства. Само понимание, что у ребёнка или взрослого есть личное пространство, положительно сказывается на психо-эмоциональном состоянии человека. Многие психологи считают, что идеальным вариантом для большой или маленькой семьи является наличие не только личного умывальника, но и небольшого шкафчика для хранения предметов гигиены.

Недостатки:

  • Необходимо наличие свободного пространства. Небольшие габариты ванной комнаты не позволят установить сантехническое чудо в комнату;
  • Ценовая политика. Не каждая семья может позволить приобретение подобной покупки, а потому переплачивать двойную стоимость – не рентабельно. Пользователь всегда может подобрать какую-нибудь альтернативу, например, одинарную;
  • Время уборки. Хозяйке нужно прикладывать в 2 раза больше усилий для чистки двойной раковины;
  • В два раза больше нужно аксессуаров для оснащения, это два смесителя, донных клапана и сифона;
  • Более сложная подводка горячей и холодной воды, а также ее отвод.

Достоинства и недостатки больших раковин

Последнее время всё больше пользователей решило отказаться от тривиальных раковин средних размеров, отдав дань более интересным – большим моделям. Столь широкий спрос обусловлен изменением стиля, а также любовью дизайнеров к простым и интересным формам. Как и двойные раковины, одинарные имеют свои «плюсы» и «минусы». Рассмотрим их!

Достоинства мойки с одной чашей:

  • Широкий ассортимент. Позволяет выбрать подходящий по стилю исполнения вариант, способный идеально вписаться в общий интерьер помещения;
  • Доступная стоимость. Среднестатистический пользователь может найти модели от 20 000 рублей;
  • Удобство ухода. Достаточно промыть мыльным раствором с влажной губкой.

Недостатки:

  • Ограниченная функциональность. Подбирая средние или более крупные модели, пользователь получает не самый функциональный вариант, чье неудобство эксплуатации может частично восполнить крыло или моечная корзина.

Заключение

Подводя итоги информационного материала, важно отметить, что выбирая качественную и удобную раковину для ванной комнаты, стоит опираться на численность семьи и её потребности. Если у вас есть маленькие дети или вы хотите обособить своё пространство для принятия гигиенических процедур, стоит рассмотреть покупку двойной раковины. Она позволит создать максимально комфортную обстановку, а также избежать полемики с родными и близкими людьми в «час пик», когда нужно торопиться на занятия или работу.

Надеемся, что материал был полезен к прочтению, а вы смогли почерпнуть много новой информации касательно выбора раковины в ванную.

Источник, сайт https://www.kupatika.ru/


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