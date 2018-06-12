Что необходимо для чистки камина?

Камин является не только красивым и практичным предметом интерьера, но и тем дополнительным аксессуаром, который будет требовать вашего внимания и ухода. Естественно, при этом мы не имеем в виду электрические камины, которые в уходе практически не нуждаются, речь идет о каминах на газу и твердом топливе. Необходимость ухода за каминами на данном виде топлива связана с объективными обстоятельствами - любой углерод во время сгорания образует продукты горения, которые оседают как на топке, так и на дымоходе.

На сегодняшний день все необходимые средства для чистки дымоходов, котлов от сажи можно приобрести в интернет-магазине pelletshome.com.ua. Поэтому до того как обзаведетесь камином или домом с ним ознакомьтесь со стоимостью данных средств и их возможностями.

Для ежедневного ухода за любым камином вам необходимо приобрести металлические щипцы для закладки твердого топлива, либо дров, кочергу длиной от полуметра до метра в зависимости от размеров топки, метелку и совок для уборки продуктов горения. Также рекомендуется приобрести специальную корзину для дров и огнеупорные перчатки. Данными аксессуарами вы будете пользоваться ежедневно или перед каждым розжигом камина, если он в качестве топлива использует дрова либо другой вид твердого топлива.

Менее регулярно, от одного раза в полгода либо в год, вы будете заниматься чисткой дымохода от сажи. Экстренная необходимость чистки дымохода возникает тогда, когда продукты горения частично начинают попадать внутрь помещения. Камин с подобной проблемой использовать нельзя, так как он представляет опасность для всех живущих в доме. Для решения проблемы достаточно прочистить дымоход от копоти и сажи. На сегодняшний день для быстрого избавления от сажи существуют специальные щетки, пылесосы, концентраты, поэтому проблем с этим у вас не будет, главное заранее приобрести все необходимое. Значительно облегчает удаление сажи и уменьшает ее скопление заранее продуманный дымоход. Если дымоход у вас непрактичный, возможно, следует задуматься об его замене.