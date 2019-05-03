Что-то не так с Бэтменом: Фильм Мэтта Ривза может задержаться

Изначально предполагалось, что новый «Бэтмен» от режиссёра Мэтта Ривза окажется на стадии съёмок уже осенью этого года. Однако сейчас из Twitter репортёра Variety Джастина Кролла поступила информация о том, что фильм начнут снимать лишь в начале 2020-го. Официально это никак не подкреплено, однако учитывая тот факт, что студия до сих пор не объявила, кто станет новым Тёмным рыцарем, задержка может оказаться вполне вероятной.

Напомним, что сюжет фильма развернётся в 90-е и будет похож на нуарный детектив. Также известно, что Бэтмену придётся столкнуться сразу с несколькими злодеями. Релиз фильма назначен на 25 июня 2021 года