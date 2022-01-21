Cincoze анонсирует компьютер с графическим процессором GOLD Series Edge

Искусственный интеллект (AIoT) является катализатором наступления «умной» эры, а периферийные вычислительные устройства лежат в основе обработки и анализа в реальном времени в полевых условиях. Серия Cincoze GOLD — это линейка компьютеров с графическим процессором, разработанных с нуля для удовлетворения потребностей приложений крупномасштабной обработки изображений, машинного зрения и машинного обучения в AIoT. Эта серия включает модели GP-3000 и GM-1000, которые можно выбрать в соответствии с требованиями приложения, такими как размер, производительность, ввод-вывод, функциональность и возможность модернизации в будущем.

Серия GP-3000 — это первоклассный периферийный компьютер с графическим процессором, который поддерживает общую мощность системы 720 Вт. Он использует высокопроизводительный процессор Intel Xeon /Core 9-го/8-го поколения (Coffee Lake-R и Coffee Lake) с восемью ядрами, имеет встроенный набор микросхем Intel C246 и поддерживает два набора DDR4-2666 ECC/non -ECC SO-DIMM до 64 ГБ. Передняя зона обслуживания оснащена четырьмя доступными спереди лотками SATA III (6 Гбит/с) для 2,5-дюймовых жестких дисков/твердотельных накопителей и поддерживает RAID 0/1/5/10 для улучшения хранения данных и безопасности.

В серии GP-3000 используется эксклюзивный блок расширения карт GPU (GEB), который поддерживает до двух карт GPU полной длины до 328 мм, чего достаточно для установки большинства видеокарт на рынке. В формате с одним графическим процессором GP-3000 поддерживает одну карту графического процессора мощностью до 350 Вт, подходящую для последней версии NVIDIA RTX 3090. В формате с двумя картами поддержка карт графического процессора достигает 250 Вт на карту для видеокарт высокого класса, которые повысить общую производительность вычислений. Эксклюзивный блок расширения GEB также включает в себя запатентованное «Регулируемое 3D крепление для графического процессора», которое надежно удерживает карту графического процессора на месте и предотвращает ее расшатывание в условиях сильной вибрации. GP-3000 также прошел сертификацию Министерства обороны США по стандарту проверки военной техники (MIL-STD-810G).

Комментарии и отзывы Cincoze GOLD Series Edge
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