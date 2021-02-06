Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавляет новые режимы разгона

"1usmus" выпустил новое обновление утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.0. Теперь утилита поддерживает процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3. Также стали доступны обновленные режимы настройки и диагностики системы.

Добавлен новый мониторинг, который не требует установки драйверов чипсета AMD. В Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавлена функция Phoenix, с помощью которой можно восстановить работу системы после перезагрузки или синего экрана (BSOD). В целом, утилита теперь работает более стабильнее.

Пользователей порадует улучшенная система управления профилями. В дальнейшем, разработчик планирует выпустить еще обновления, в которые будет добавлены режимы Auto Curve Optimizer и CTR Hybrid OC 2.0, а в третьем квартале будет выпущена версия CTR 2.2 с поддержкой процессоров AMD Ryzen Threadripper Genesis и APU Ryzen 5000G Cezanne.