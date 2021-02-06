Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавляет новые режимы разгона

"1usmus" выпустил новое обновление утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.0. Теперь утилита поддерживает процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3. Также стали доступны обновленные режимы настройки и диагностики системы.

Добавлен новый мониторинг, который не требует установки драйверов чипсета AMD. В Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавлена функция Phoenix, с помощью которой можно восстановить работу системы после перезагрузки или синего экрана (BSOD). В целом, утилита теперь работает более стабильнее.

Пользователей порадует улучшенная система управления профилями. В дальнейшем, разработчик планирует выпустить еще обновления, в которые будет добавлены режимы Auto Curve Optimizer и CTR Hybrid OC 2.0, а в третьем квартале будет выпущена версия CTR 2.2 с поддержкой процессоров AMD Ryzen Threadripper Genesis и APU Ryzen 5000G Cezanne.
Комментарии и отзывы Clock Tuner For Ryzen 2.0
Обзоры:
Новости:
Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавляет новые режимы разгона

"1usmus" выпустил новое обновление утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.0. Теперь утилита поддерживает процесс...
GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edition обновила 16 мировых рекордов

Новая видеокарта GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edition попала на тесты оверклокерам. Видеокарта осн...
Восьмиядерный Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

Пользователь VWorld опубликовал в Twitter результаты разгона процессора Intel Rocket Lake-S, работающего ...
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Лучшая портативная колонка. JBL GO 2Лучшая портативная колонка. JBL GO 2
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Представлен 4K монитор LG 27GP950 UltraG...
Представлен 4K монитор LG 27GP950 UltraGLG представила на CES 2021 новый игровой монитор 27GP950 UltraGear. Модель предлагает 27-дюймовую панель ...
Смартфон Vivo S7t получит поддержку 5G...
Смартфон Vivo S7t получит поддержку 5GСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo S7t, одной из особенностей которого станет по...
OPPO Reno5 Pro+ стоит 600 долларов...
OPPO Reno5 Pro+ стоит 600 долларовНесколько дней назад OPPO официально выпустила на свой домашний рынок в Китае смартфоны серии Reno следую...
Samsung Galaxy A52 5G показали на рендер...
Samsung Galaxy A52 5G показали на рендерИзвестный информатор Эван Бласс опубликовал качественный рендер смартфона Galaxy A52 5G, который еще не б...
Роутер Xiaomi AX6000 получил поддержку W...
Роутер Xiaomi AX6000 получил поддержку WКомпания Xiaomi представила сегодня не только флагманский смартфон Mi 11, но и топовый роутер AX6000. Нов...
LG Display остановила производство LCD д...
LG Display остановила производство LCD дLG Display прекратила производство LCD дисплеев, которые используются в iPhone. Фабрика, которая произво...
График обновления смартфонов Vivo до Fun...
График обновления смартфонов Vivo до FunКитайские производители смартфонов Vivi поделился списком подходящих телефонов и графиком развертывания F...
Intel представит новую платформу Z590 на...
Intel представит новую платформу Z590 наIntel планирует представить линейку процессоров семейства Rocket Lake 11-го поколения вместе с платформой...
ID-Cooling IceFlow 240 VGA охладит вашу ...
ID-Cooling IceFlow 240 VGA охладит вашу В последнее время системы жидкостного охлаждения стали пользоваться повышенным спросом, так как пользоват...
Adobe Flash Player получил последний пат...
Adobe Flash Player получил последний патAdobe прекращает поддержку Adobe Flash Player 31 декабря, об этом уже было известно с июля 2017 года. Раз...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные в...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вВо второй половине прошлого года тайванская компания Lian Li представила новую линейку вентиляторов UNI F...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалс...
Samsung Galaxy S21 на базе SD875 оказалсПо имеющимся данным, южнокорейский гигант Samsung готовится к запуску своих флагманских смартфонов серии ...
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor