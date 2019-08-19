Intel представит процессоры Comet Lake-U 1 сентября. В распоряжении источника появились подробности о процессорах Intel Comet Lake-U — вторых представителях семейства Intel Core 10 поколения после Ice Lake. Официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября. В семействе Intel Comet Lake-U будет четыре модели, причем старшая модель примечательна наличием шести ядер. Core i7-10710U будет единственным представителем семейства Intel Core 10 поколения с таким количеством вычислительных ядер — у остальных будет меньше. Основные характеристики процессоров Comet Lake-U выглядят следующим образом: