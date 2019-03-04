D-Link выпустила беспроводной комплект видеонаблюдения

D-Link объявил о своем первом 100% беспроводном комплекте камер видеонаблюдений. Он называется DCS-2802KT и поставляется со встроенными литий-ионными батареями на 6700 мАч, которые обеспечивает непрерывное наблюдение в течение нескольких месяцев без подзарядки. Камеры были разработаны с учетом низкого энергопотребления. В комплект входит две камеры и концентратор. Камеры компактные, всего 8,5 см в высоту и 6,6 см в ширину, а весят всего 240 г. Камеры оснащены 2-мегапиксельным CMOS-сенсором и могут записывать видео с разрешением 1080p и 720p. Они также имеют встроенные инфракрасные светодиоды для съемки на расстоянии до 7,5 метров даже в полной темноте, встроенный детектор движения и микрофоны.

Концентратор поддерживает до четырех камер и имеет встроенную сирену, чтобы предупредить вас о возможном вторжении. Через приложение mydlink, пользователи могут удаленно контролировать свои дома и получать уведомления о необычной активности на смартфоны. Комплект уже доступен по цене $599.