DJI Mavic Air 2 дрон с обновленным дизайном

DJI Mavic Air 2 похож дизайном на Mavic Mini и Mavic 2. Дрон получает большой апгрейд. Дрон прошел долгие испытания в суровых условиях.

Конструкция обеспечивает прочную конструкцию. Бесшумные пропеллеры. Опоры дрона теперь складываются. Датчики расположены во многих местах конструкции. Mavic Air 2 имеет карданный подвес. Контроллер предлагает простое управление.

Есть крепления для смартфона и фотоаппарата. Также имеются переключатели для режимов полета Normal, Sport и Tripod. Складные опоры меньше подвержены повреждениям при работе, и, конечно, низкий уровень шума означает, что вы будете оставаться незаметным, находясь в воздухе.