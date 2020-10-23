DJI Mavic Mini 2 может появиться в ближайшее время

Сообщается, что Mavic Mini 2 был указан на веб-сайте американского продавца камер, электроники и кинооборудования Adorama. На странице даже была указана вероятная розничная цена, предполагающая, что автономный Mavic Mini 2 составляет 449 долларов, а Fly More Combo будет продаваться по розничной цене 599 долларов.

Это на 12% больше, чем у Mavic Mini предыдущего поколения, который стоит 399 и 499 долларов.

Mavic Mini 2 будет поддерживать запись видео 4K. Также утечки говорят, что камера Mavic Mini 2 будет обновлена ​​с 2.7K / 30P для поддержки видеосъемки 4K / 30P.
Комментарии и отзывы DJI Mavic Mini 2
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