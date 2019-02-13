DJI обновляет систему геозон в Европе

Производитель беспилотных летательных аппаратов DJI объявил сегодня, что обновляет используемую в Европе систему геозон, чтобы пилоты не могли управлять беспилотными летательными аппаратами в местах, где из запрещено.

Обновленная система Geospatial Environment Online (GEO) 2.0 будет внедрена в 19 европейских странах и как ожидается, будет внедрена в течение этого месяца. Согласно DJI, система GEO 2.0 создает более прочные границы вокруг аэропортов, чтобы дроны не прерывали планы полетов. Границы геозоны основаны на рекомендациях стандартов Гражданской международной организации по безопасности воздушного пространства. DJI также сообщил, что провел консультации с авиационными организациями, чтобы определить наилучший способ ограничения доступа вокруг аэропортов.