DJI оснащает свои дроны парашютом, в качестве меры безопасности

2019-01-10, Автор - Ganibal; Продукт - DJI ; [75]
Компания DJI решила обезопасить свои дроны, и установила систему Nexus.

Она выступает в качестве меры безопасности на случай отказа дрона во время полета. Система оснащена датчиками, которые могут определить, возникают ли какие-либо аномалии во время полета. Если что-то идет не так, парашют запускается с помощью баллистической пусковой установки. Компания утверждает, что желоб с парашютом вылетает со скоростью 90 миль в час, что занимает всего 30 миллисекунд. Система Nexus доступна с сегодняшнего дня для дрона DJI Inspire 2. Компания также планирует предложить версию парашюта для дронов серий Matrice 200 и 600 до конца 2019 года.

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