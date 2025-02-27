DJI представила систему Dock 3

Сегодня компания DJI официально представила третью версию своей системы «дрон в коробке», предназначенной для различного рода автономных миссий — для безопасного осмотра линий электропередач и реагирования на чрезвычайные ситуации. Как и предыдущие модели, система DJI Dock 3 достаточно компактна, чтобы поместиться в кузове пикапа. Однако это первая версия, которая позволяет запускать новые дроны DJI Matrice 4D и Matrice 4TD с движущегося автомобиля при использовании дополнительного крепления на кардане. Хотя компания пока не раскрыла стоимость этого специального крепления для мобильных запусков, система DJI Dock 3 будет доступна в двух комплектах, рассчитанных на корпоративных клиентов с крупными бюджетами. Вариант с дроном DJI Matrice 4D обойдётся в 21059 долларов, а с Matrice 4TD — в 23409 долларов.

Эти цены не включают установку, услуги по развёртыванию, а также дополнительные аппаратные и программные опции. Примечательно, что новая станция сохранила функции предыдущих версий, включая встроенную метеостанцию, антенны, камеры наблюдения и резервный аккумулятор. И, конечно, для работы системе по-прежнему требуется доступ к электросети и интернету, но для удалённого развертывания можно использовать 4G-модем. Также DJI Dock 3 получила улучшенную защиту от пыли и влаги по стандарту IP56, а рабочий температурный диапазон расширен от -30 до +50 градусов Цельсия. Однако при экстремально низких температурах потребуется предварительный подогрев.