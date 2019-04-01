“Дамбо” возглавил российский кинопрокат

Российский кинопрокат за прошедшие выходные 29-31 марта возглавил семейный фильм Тима Бертона “Дамбо” с результатом более 281 миллиона рублей. Второе место занял фильм ужасов “Мы” с заработком 95,5 миллиона рублей.

На третьем месте разместилась российская картина “Балканский рубеж” с результатом свыше 80 миллионов рублей. Четвертое место получил анимационный фильм "Волшебный парк Джун" со сборами 63,5 миллиона рублей.И замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Королевский корги" с 54,7 миллионами рублей.