Dell представила изогнутый монитор

Компания Dell в рамках ежегодной выставки Gamescom 2019 представила монитор S3220DGF, предназначенный для применения в составе игровых настольных систем.

Новинка выполнена на матрице Vertical Alignment (VA) изогнутой формы (1800R). Размер составляет 31,5 дюйма по диагонали, разрешение — QHD (2560 × 1440 точек). Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Представленная модель — это первый в своей категории монитор с поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync 2 HDR и частотой обновления до 165 Гц.

Говорится о сертификации VESA DisplayHDR 400. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 3000:1. Время отклика равно 4 мс. Для новинки заявлен 92,4-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 99,7-процентный охват пространства sRGB.

Предусмотрены два разъёма HDMI 2.0, один интерфейс DP 1.2, концентратор USB 3.0, а также стандартные 3,5-миллиметровые аудиогнёзда. Подставка даёт возможность регулировать углы наклоны и поворота дисплея, изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

В продажу монитор Dell S3220DGF поступит 28 августа по ориентировочной цене 600 долларов США.