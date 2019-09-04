Denon представляет сетевой усилитель с HEOS Multiroom

Denon PMA-150 новый сетевой усилитель с двумя каналами, каждый из которых может передавать максимум 70 Вт звука.

PMA-150H поддерживает высококачественный звук до 24-бит или 192 кГц и может быть подключен к динамикам на 4 и 8 Ом. С помощью встроенного usb-b-dac можно прослушивать контент в формате pcm с качеством 32-бит или 384 кГц. Есть радио со встроенными fm и dab +.

В передней части компактного корпуса имеется небольшой OLED-экран, кнопки управления, порт USB-a и разъем 6,3 мм. Задняя панель имеет два оптических входа, коаксиальный вход и разъем usb-b для подключения ЦАП PMA-150H к ПК, несколько аналоговых входов и разъемы для колонок, подходящих для двух каналов. Выходной порт в виде разъема 3,5 мм. С помощью антенны для соединения WiFi и Bluetooth можно подключиться к другим устройствам, также можно подключить ее к порту Ethernet.

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Соединения используются для голосового управления Amazon Alexa или Google Assistant, Apple AirPlay 2 и приложения Heos Multiroom. Усилитель также может быть подключен к телевизору, после чего можно управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора.Denon PMA-150 доступен по рекомендованной розничной цене 1200 евро.