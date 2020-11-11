Дышите полной грудью с новым увлажнителем-очистителем воздуха Dyson PH02

Dyson выпустила инновационное решение для очистки воздуха. Увлажнитель-очиститель Dyson PH02 обеспечивает равномерное очищение и увлажнение воздуха во всей комнате.

Устройство оснащено технологией Dyson Cryptomic, разделяющая формальдегид на воду и углекислый газ. Формальдегид - это опасный газ, которые выделяется из окружающих нас предметов, таких как чистящие средства, ковры, синтетические ткани, сигареты, косметика и многое другое. Кроме того, PH02 использует революционную систему освещения лучами ультрафиолета С (UV-C), которая убивает 99,9% бактерий в воде, а также предотвращает их размножение.

Производитель впервые использовал технологию Jet Axis Control. С каждой стороны аэродинамического профиля находятся два клапана, которые управляются независимо друг от друга. Это позволяет запускать направленное охлаждение или режим колебаний, а в зимние месяцы - режим рассеянного воздушного потока или новый режим бриза.

При разработке устройства Dyson PH02 инженеры провели многочисленные тесты для достижения максимального результат очистки и увлажнения воздуха.

Dyson PH02 доступен в золотом цвете по рекомендованной цене 64 990 рублей.
Комментарии и отзывы Dyson PH02
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