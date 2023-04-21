DirectStorage теперь ускоряет игры на HDD

Сегодня компания Microsoft выпустила новую версию своей технологии DirectStorage и реализовала неожиданное улучшение, которое поможет ускорить работу старых жёстких дисков. Хотя DirectStorage изначально запускалась как способ передачи данных от новых быстрых твердотельных накопителей NVMe к видеокарте без замедления работы процессора, разработчики видеоигр сообщили Microsoft, что улучшенная поддержка устаревших жёстких дисков также была бы полезна для улучшения пользовательского опыта. И в компании к этому запросу прислушались. Стоит сразу отметить, что некоторые компоненты DirectStorage всегда работали с жёсткими дисками, но разработчики должны были использовать отдельные методы для устройств NVMe и HDD.

Это усложняет процесс поддержки API-интерфейса, который на самом деле предназначен для высокоскоростных SSD, которые не всегда используются геймерами на ПК для хранения контента и самих игры. С помощью DirectStorage 1.2 разработчики теперь могут использовать один и тот же код для SSD и HDD. И в то время как DirectStorage традиционно использовала небуферизованный режим для передачи данных от SSD к видеокарте, теперь технология поддерживает буферизованный режим для устаревших HDD. Это значит, что теперь видеоигры, которые поддерживают эту технологию, будут загружаться с ваших HDD гораздо быстрее, плюс уровни и текстуры тоже будут прогружаться без задержек, что, безусловно, положительно скажется на ощущениях от игры.
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