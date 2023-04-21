DirectStorage теперь ускоряет игры на HDD…

Это усложняет процесс поддержки API-интерфейса, который на самом деле предназначен для высокоскоростных SSD, которые не всегда используются геймерами на ПК для хранения контента и самих игры. С помощью DirectStorage 1.2 разработчики теперь могут использовать один и тот же код для SSD и HDD. И в то время как DirectStorage традиционно использовала небуферизованный режим для передачи данных от SSD к видеокарте, теперь технология поддерживает буферизованный режим для устаревших HDD. Это значит, что теперь видеоигры, которые поддерживают эту технологию, будут загружаться с ваших HDD гораздо быстрее, плюс уровни и текстуры тоже будут прогружаться без задержек, что, безусловно, положительно скажется на ощущениях от игры.